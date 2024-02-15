В Башкирии простились с погибшим в СВО Юрием Поляковым

20:46, 15 фев 2024

15 февраля 2024 года в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан состоялась церемония прощания с Юрием Поляковым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передала руководитель муниципалитета Рита Самигуллина.

Чиновник выразила глубокие соболезнования родным и близким Юрия Полякова, подчеркнув, что он был истинным патриотом своей Родины, сильным и мужественным человеком, который, не раздумывая, встал на защиту своего Отечества. Она заверила, что память о Юрии Николаевиче навсегда сохранится в сердцах жителей Стерлитамакского района, и предложила родственникам погибшего всю необходимую помощь и поддержку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети