В Башкирии 16 февраля столбики термометров опустились до рекордно низких отметок
10:46, 16 фев 2024
Согласно информации, предоставленной МЧС Башкирии изданию Newsbash, утром 16 февраля самым холодным местом в республике стал населенный пункт Емаши Белокатайского района, где температура воздуха опустилась до -37°C.
В Янауле столбики термометров показали -36°C, в Бакалах -35°C. В н.п. Кананикольском Зилаирского района и Караидели температура составила -34°C. В Уфе же утром было -33°C.
Стоит отметить, что, по данным пользователей социальных сетей, в деревне Гудбурово Янаульского района температура воздуха опустилась ниже -40°C.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru