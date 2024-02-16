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В Башкирии 16 февраля столбики термометров опустились до рекордно низких отметок

В Башкирии 16 февраля столбики термометров опустились до рекордно низких отметок

10:46, 16 фев 2024

Согласно информации, предоставленной МЧС Башкирии изданию Newsbash, утром 16 февраля самым холодным местом в республике стал населенный пункт Емаши Белокатайского района, где температура воздуха опустилась до -37°C.

В Янауле столбики термометров показали -36°C, в Бакалах -35°C. В н.п. Кананикольском Зилаирского района и Караидели температура составила -34°C. В Уфе же утром было -33°C.

Стоит отметить, что, по данным пользователей социальных сетей, в деревне Гудбурово Янаульского района температура воздуха опустилась ниже -40°C.

На Башкирию надвигаются крепкие морозы: до -42° в отдельных районах На Башкирию надвигаются крепкие морозы: до -42° в отдельных районах
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: погода
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