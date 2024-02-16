Выплат не будет: жителям Башкирии сообщили печальную новость о детских пособиях

15:12, 16 фев 2024

В соцсетях, в том числе среди пользователей из Башкортостана, распространилась ложная информация о том, что глава государства Владимир Путин во время своего телевизионного обращения 12 февраля 2024 года якобы объявил о единовременных денежных выплатах семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 16 лет, в размере 10 тысяч рублей. Авторы публикаций указывали, что для получения этих пособий необходимо перейти по определенной ссылке.

Однако правоохранительные органы предостерегают жителей республики о том, что злоумышленники намеренно создают группы в социальных сетях, выдавая их за официальные аккаунты органов власти. В действительности, президент Российской Федерации не объявлял в текущем году никаких выплат семьям с детьми.

Следует напомнить, что ранее такие единовременные выплаты в Российской Федерации действительно предоставлялись. Тем не менее, они были актуальны лишь в 2020 году. С 1 января 2023 года в стране была введена единая выплата, в которую входит пособие на детей в возрасте до 16 лет. Она объединила все основные виды государственной финансовой поддержки для родителей с низким уровнем дохода. Данная льгота предназначена для семей, в которых среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума.

Подробную и достоверную информацию о существующих мерах материальной помощи семьям с детьми в Российской Федерации можно получить только на официальном сайте портала «Госуслуги» или в его мобильном приложении.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru