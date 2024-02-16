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Гульназ Асаева прокомментировала слухи о разводе с мужем

Гульназ Асаева прокомментировала слухи о разводе с мужем

21:11, 16 фев 2024

Певица Гульназ Асаева решила прокомментировать ходившие в СМИ слухи о возможном разводе с ее супругом Вильданом. Звезда башкирской и татарской эстрады отметила, что ее поклонники часто задают вопрос о том, правдивы ли эти слухи.

По словам Асаевой, несмотря на то, что вокруг их пары постоянно ходит множество различных сплетен, о разводе они с мужем на данный момент не задумываются. Певица отметила, что в их семье, как и в любой другой, случаются ссоры, однако она не может долго выносить негативную атмосферу и обычно идет на примирение первой.

Кроме того, артистка честно призналась, что после рождения ребенка она испытывала ревность к мужу. Тем не менее, Гульназ быстро поняла, что Вильдан не из тех мужчин, которые изменяют женам. По ее словам, если это все же произойдет, он знает, какие последствия его ожидают.

«Мы оказались правы»: Гульназ Асаева рассказала о серьезной проблеме «Мы оказались правы»: Гульназ Асаева рассказала о серьезной проблеме
Автор: Семен Подгорный
Фото: из личного архива Гульназ Асаевой
Теги: Гульназ Асаева
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