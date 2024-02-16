Гульназ Асаева прокомментировала слухи о разводе с мужем

21:11, 16 фев 2024

Певица Гульназ Асаева решила прокомментировать ходившие в СМИ слухи о возможном разводе с ее супругом Вильданом. Звезда башкирской и татарской эстрады отметила, что ее поклонники часто задают вопрос о том, правдивы ли эти слухи.

По словам Асаевой, несмотря на то, что вокруг их пары постоянно ходит множество различных сплетен, о разводе они с мужем на данный момент не задумываются. Певица отметила, что в их семье, как и в любой другой, случаются ссоры, однако она не может долго выносить негативную атмосферу и обычно идет на примирение первой.

Кроме того, артистка честно призналась, что после рождения ребенка она испытывала ревность к мужу. Тем не менее, Гульназ быстро поняла, что Вильдан не из тех мужчин, которые изменяют женам. По ее словам, если это все же произойдет, он знает, какие последствия его ожидают.

Автор: Семен Подгорный

Фото: из личного архива Гульназ Асаевой