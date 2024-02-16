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Как сложилась судьба блогера из Башкирии, которая при родах потеряла ребенка

Как сложилась судьба блогера из Башкирии, которая при родах потеряла ребенка

21:27, 16 фев 2024

Весной 2021 года широкую огласку получила трагедия, случившаяся с 24-летней блогершей и хореографом из Салавата Аленой Р. Молодая женщина вместе с супругом ожидала появления первенца и с нетерпением ждала встречи с крохой, однако внезапно все пошло не по плану. Во время родов у Алены началось сильное кровотечение, но медики не смогли оказать ей своевременную помощь. Из-за этого младенец скончался сразу после появления на свет, а сама роженица чудом выжила.

Как в итоге сложилась судьба молодой женщины — удалось ли ей добиться справедливости и осуществить свою главную мечту стать матерью — выяснялось позже.

По словам Алены, беременность протекала легко, анализы были в норме, самочувствие хорошее, а обследования показывали идеальные результаты. 31 марта она почувствовала боли в пояснице и решила, что начались роды. Вместе с мужем Алена поехала в больницу, однако врач сказал, что рано рожать, сделал обезболивающий укол и отправил домой.

Но уже ночью 4 апреля у женщины отошли воды, и супруги вновь поехали в роддом. Алена объяснила дежурной акушерке, что отошли воды и немного идет кровь. Та уточнила, чувствует ли роженица шевеления ребенка. Получив утвердительный ответ, акушерка направила Алену на осмотр.

Однако во время осмотра у нее началось сильное кровотечение и невыносимая боль. Врачи забегали, стали просить срочно готовить операционную. Но оказалось, что дежурный врач-анестезиолог был пьян, а главврача, который тоже дежурил той ночью, на месте не оказалось.

Все это время Алена лежала на операционном столе, истекая кровью. Она кричала, умоляла достать ребенка, но некоторые врачи лишь стояли и смотрели на нее, а медсестры бесцельно суетились.

В итоге операция началась с большим опозданием. Женщине ввели наркоз, который не успел подействовать, так что Алена испытывала сильнейшую боль, а затем потеряла сознание. Очнувшись, она тут же спросила о ребенке. Тогда главврач сообщил, что младенец мертв и «такое случается». После этого у Алены началась истерика, и ее увезли в реанимацию.

По словам женщины, за всю беременность у нее не было никаких отклонений, и она с ребенком были абсолютно здоровы. Она была уверена, что в гибели сына виноваты медики, которые медлили с операцией. Что Алена выжила — это чудо. Ее возмущало, что врачи не только не извинились и не выразили соболезнований, но и вели себя так, будто ничего страшного не произошло.

В региональном минздраве тогда заверили, что информацию скрывать не будут. Более того, врачи сделали все возможное, чтобы спасти роженицу и ребенка. В СК сообщили, что проводится проверка с опросом медиков, изучением документации и экспертизой качества оказанной помощи.

По словам Алены Р., в итоге было возбуждено уголовное дело по факту врачебной халатности. На момент публикации расследование еще продолжалось.

Сейчас Алене 27 лет, и судя по соцсетям, в ее жизни все хорошо. Она вышла замуж во второй раз, а в октябре прошлого года наконец снова стала мамой.

— Добро пожаловать в этот мир, сынок. Мы так долго тебя ждали, — трогательно подписала фото с малышом Алена.

Она продолжает заниматься хореографией и не забывает о памяти погибшего первенца.

— Время лечит? Нет, ни капли... Спасибо, что выбрал меня мамой, научил быть сильной и показал другой мир. Спи спокойно, мой ангелочек! Теперь есть, кому приглядеть за тобой. Я верю, что вы с папой рядом. Единственное, что будет жить вечно — это наша любовь к вам и память в сердце, — признается Алена.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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