Морозная хватка зимы: сохранятся ли аномальные холода в Башкирии?
22:04, 16 фев 2024
Башкирию на предстоящие выходные ждёт морозная, но солнечная погода. Синоптики Башгидромета предоставили подробный прогноз на 17-18 февраля.
В субботу, 17-го числа, над регионом будет царить ясная погода с переменной облачностью, без осадков. Столбики термометров опустятся ночью до -20…-25°C, а в некоторых местах мороз может усилиться до -30°C. Днём же ожидается некоторое потепление до -10…-15°C.
Умеренный ветер будет дуть с северо-востока, но затем сменит направление на южное.
По словам метеорологов, существенных изменений в погоде в ближайшие дни не предвидится.
Автор: Семен Подгорный
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