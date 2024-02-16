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Морозная хватка зимы: сохранятся ли аномальные холода в Башкирии?

Морозная хватка зимы: сохранятся ли аномальные холода в Башкирии?

22:04, 16 фев 2024

Башкирию на предстоящие выходные ждёт морозная, но солнечная погода. Синоптики Башгидромета предоставили подробный прогноз на 17-18 февраля.

В субботу, 17-го числа, над регионом будет царить ясная погода с переменной облачностью, без осадков. Столбики термометров опустятся ночью до -20…-25°C, а в некоторых местах мороз может усилиться до -30°C. Днём же ожидается некоторое потепление до -10…-15°C.

Умеренный ветер будет дуть с северо-востока, но затем сменит направление на южное.

По словам метеорологов, существенных изменений в погоде в ближайшие дни не предвидится.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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