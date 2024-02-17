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Указ подписан: пенсионеры получат разовую выплату по 17 300 рублей уже с 19 февраля

Указ подписан: пенсионеры получат разовую выплату по 17 300 рублей уже с 19 февраля

12:01, 17 фев 2024

В скором времени многие пенсионеры, имеющие звание почетного донора, смогут рассчитывать на получение единовременной денежной выплаты. Согласно словам эксперта в области пенсионного обеспечения, данная выплата производится ежегодно и ее размер в текущем году составляет более 17 тысяч рублей.

По словам специалиста, право на получение указанной выплаты имеют все пенсионеры, удостоенные почетного звания донора. При этом не имеет значения, был ли этот статус получен еще в советские времена или уже в современной России. Выплата производится независимо от места проживания пенсионера. Однако конкретные сроки начисления могут различаться по регионам. К примеру, в Ленинградской области уже объявлено, что выплата для почетных доноров начнется 19 февраля текущего года.

Эксперт отметил, что те пенсионеры, которые недавно получили почетное звание донора, должны подать заявление в органы социальной защиты населения для назначения выплаты. Напомним, что для присвоения статуса почетного донора необходимо сдать кровь или ее компоненты не менее 40 и 60 раз соответственно. Помимо ежегодной денежной выплаты, лица, имеющие почетное звание, также могут рассчитывать на различные льготы и поощрения от региональных органов власти.

Изображение от gpointstudio на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры выплаты
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