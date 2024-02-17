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Указ подписан: всем пенсионерам выплатят по 15000 рублей до конца февраля

Указ подписан: всем пенсионерам выплатят по 15000 рублей до конца февраля

12:23, 17 фев 2024

Власти некоторых регионов России решили оказать финансовую поддержку пожилым гражданам в виде единовременных выплат. Эксперт по пенсионным вопросам сообщил, что размер таких выплат будет зависеть от возраста получателя и места его проживания.

Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области готовятся к выплате 15 тысяч рублей гражданам, которым исполнилось 90 лет. Достигшим 95-летнего возраста обещают 20 тысяч рублей. А для тех, кому уже 100 и более лет, запланирована выплата в размере 25 тысяч рублей. Причем после 100 лет подобная выплата в 25 тысяч рублей будет осуществляться ежегодно.

По словам эксперта, такие выплаты должны произойти до конца февраля текущего года. Это придает данной инициативе особую значимость на фоне приближающихся выборов. В Москве тоже решили оказать поддержку пожилым гражданам. Тем, кто отметил 70-летний юбилей, выплатят 33 141 рубль, что на 1579 рублей больше, чем в прошлом году.

Указ подписан: пенсионеры получат разовую выплату по 17 300 рублей уже с 19 февраля Указ подписан: пенсионеры получат разовую выплату по 17 300 рублей уже с 19 февраля
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры выплаты
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