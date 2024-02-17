В Башкирии ожидается долгожданное потепление: морозы отступят, но ненадолго

22:20, 17 фев 2024

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, уже в воскресенье, 18 февраля, жителей республики ждет приятная перемена – столбик термометра уверенно поползет вверх. Днем температура воздуха ожидается в пределах -6...-11 градусов, что станет настоящим облегчением после крепких морозов последних дней.

Ночью же синоптики обещают -14...-19 градусов, а в отдельных, наиболее удаленных районах температура может опуститься до -25.

Осадков в этот день не предвидится, поэтому можно смело планировать прогулки на свежем воздухе, наслаждаясь морозной свежестью и ясным небом.

Автор: Семен Подгорный