В Башкирии ожидается долгожданное потепление: морозы отступят, но ненадолго
22:20, 17 фев 2024
Согласно прогнозу Башгидрометцентра, уже в воскресенье, 18 февраля, жителей республики ждет приятная перемена – столбик термометра уверенно поползет вверх. Днем температура воздуха ожидается в пределах -6...-11 градусов, что станет настоящим облегчением после крепких морозов последних дней.
Ночью же синоптики обещают -14...-19 градусов, а в отдельных, наиболее удаленных районах температура может опуститься до -25.
Осадков в этот день не предвидится, поэтому можно смело планировать прогулки на свежем воздухе, наслаждаясь морозной свежестью и ясным небом.
Автор: Семен Подгорный
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