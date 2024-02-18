Дети стали сиротами: еще двое отцов из Башкирии погибли на Украине

12:24, 18 фев 2024

17 февраля в Башкирии прошли траурные церемонии прощания с двумя бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине.

Гаяс Юламанов, уроженец села Новониколаевка Оренбургской области, погиб 28 января 2024 года. Прощание с ним состоялось в Акъяре. У Гаяса остались супруга и двое маленьких сыновей.

«Каждый, кто знал Гаяса, может сказать, что он был добрым и порядочным парнем со светлой душой», — сказал Рустам Шарипов.

Глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов отметил, что Гаяс, будучи не профессиональным военным, с честью выполнил свой воинский долг, став защитником своей страны.

Гаяс получил образование в Акъярском горном колледже имени И. Тасимова, где выучился на электромеханика.

Алмас Файзулин, уроженец села Давлетово, подписал контракт. У него остались жена и дочь.

Как сообщает издание «Абзелил», Алмас служил стрелком мотострелкового отделения. До службы в армии он получил специальность мастера общестроительных работ в профессиональном училище Магнитогорска.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети