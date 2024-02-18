Всех пенсионеров ждет величайшая индексация за десятилетие

14:15, 18 фев 2024

В ближайшее время пенсионеров ожидает радостная новость - существенное увеличение размера пенсий. Как стало известно из слов эксперта в области пенсионного обеспечения, в скором времени прогнозируется рост социальных пенсий на 10 процентов по сравнению с текущим уровнем. Это будет одно из наиболее значительных повышений за последнее десятилетие, которое затронет все категории получателей социальных выплат.

Уже в январе нынешнего года произошло увеличение страховых пенсий на 7,5 процента, однако это коснулось только неработающих пенсионеров. А в апреле, согласно прогнозам, ожидается индексация социальных выплат, в том числе пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. По предварительным данным, в этом году прибавка к ним составит также 7,5 процента, что не может не радовать многих представителей старшего поколения.

Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению проводится с учетом роста прожиточного минимума. Согласно планам Министерства труда и социальной защиты, к 2026 году средний размер социальной пенсии должен подняться до 14 955 рублей. Предстоящая индексация обещает стать одной из наиболее значительных за последние годы, что вселяет надежду на улучшение материального положения многих пожилых граждан.

Такие приятные известия поступают в непростой период, когда многие представители старшего поколения испытывают финансовые трудности. Повышение пенсий может стать дополнительным стимулом для многих людей, позволив им почувствовать себя более уверенно и обеспеченно.

Автор: Семен Подгорный