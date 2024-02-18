Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы

21:52, 18 фев 2024

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в ближайшие три дня в республике ожидается значительное понижение температуры. Столбики термометров опустятся до -28 градусов.

19 февраля, в понедельник, жителей Башкирии ждет небольшой снег и сильные порывы ветра. Ночью температура воздуха будет колебаться от -12 до -17 градусов, а местами столбики термометров опустятся до -22…-27 градусов. Днем же ожидается от -6 до -11 градусов.

20 февраля, во вторник, синоптики прогнозируют небольшой снег и умеренный ветер. Ночью температура воздуха составит -14…-19 градусов, а при прояснениях может понижаться до -21…-26 градусов. Днем же будет немного теплее - от -9 до -14 градусов.

21 февраля, в среду, ожидается умеренный ветер. Ночью температура воздуха будет -16…-21 градусов, а местами возможен мороз до -23…-28 градусов. Днем же термометры покажут -10…-15 градусов.

Автор: Семен Подгорный