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Сюрприз для пенсионеров: доступна бесплатная услуга

Сюрприз для пенсионеров: доступна бесплатная услуга

09:50, 19 фев 2024

Новая социальная инициатива по оказанию бесплатной помощи в уборке квартир пенсионерам начинает воплощаться в жизнь 19 февраля текущего года. Этот проект организован специально для граждан старшего возраста и призван предоставить им отличную возможность получить поддержку в поддержании чистоты и порядка в своих домах и квартирах.

Как подчеркивает в своих комментариях эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева, данная инициатива по бесплатной уборке жилья адресована в первую очередь пенсионерам старше 65 лет, а также тем гражданам, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем и ограниченные возможности. Запущенная в ряде регионов программа предполагает оказание добровольной безвозмездной помощи со стороны общественных организаций.

Изначально пилотный проект по бесплатной уборке для пожилых людей начал свою работу в Забайкальском крае. Там уже приступили к активной деятельности подготовленные волонтеры, которые помогают пенсионерам с уборкой помещений, мытьем окон, чисткой ковров и выполнением других необходимых домашних работ. Вся оказываемая поддержка является полностью безвозмездной для нуждающихся граждан.

Пенсионеры, желающие получить такого рода помощь по хозяйству, могут обращаться как через социальные сети и интернет, так и лично в организации социальной поддержки населения. При этом каждый пожилой человек также имеет право самостоятельно подать заявку на участие в этой благотворительной программе.

Данный проект призван облегчить повседневный быт пожилых граждан, принести радость в их жизнь и уверенность в завтрашнем дне.

Изображение от Freepik

Указ подписан: всем пенсионерам выплатят по 15000 рублей до конца февраля Указ подписан: всем пенсионерам выплатят по 15000 рублей до конца февраля
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры услуги
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