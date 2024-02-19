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В Башкирии простились с участником СВО Тимуром Абдразаковым

В Башкирии простились с участником СВО Тимуром Абдразаковым

09:56, 19 фев 2024

17 февраля в Баймакском районе Башкирии состоялись похороны Тимура Абдразакова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО.

Глава администрации района Фанис Аминев на своей странице в социальных сетях выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Он отметил, что для всех жителей района это невосполнимая утрата.
«Мы проводили нашего земляка — бойца, участника специальной военной операции — Абдразакова Тимура Сагитовича в последний путь. Для нас это огромная боль и огромная потеря», — написал Аминев.

По его словам, Тимур Абдразаков отправился на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. Он проявил себя как настоящий воин, с честью и доблестью выполняя свой долг в составе мотострелкового батальона.

Глава района подчеркнул, что все жители Баймакского района разделяют горечь утраты с родными и близкими Тимура Абдразакова.

«Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — заключил Фанис Аминев.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Баймакский район спецоперация Погибшие на Украине
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