В Башкирии простились с участником СВО Тимуром Абдразаковым

09:56, 19 фев 2024

17 февраля в Баймакском районе Башкирии состоялись похороны Тимура Абдразакова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО.

«Мы проводили нашего земляка — бойца, участника специальной военной операции — Абдразакова Тимура Сагитовича в последний путь. Для нас это огромная боль и огромная потеря», — написал Аминев.

Глава администрации района Фанис Аминев на своей странице в социальных сетях выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Он отметил, что для всех жителей района это невосполнимая утрата.

По его словам, Тимур Абдразаков отправился на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. Он проявил себя как настоящий воин, с честью и доблестью выполняя свой долг в составе мотострелкового батальона.

Глава района подчеркнул, что все жители Баймакского района разделяют горечь утраты с родными и близкими Тимура Абдразакова.

«Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — заключил Фанис Аминев.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети