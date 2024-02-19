«Замерзаем и опаздываем»: уфимцы жалуются на отсутствие автобусов в Кузнецовском затоне
10:36, 19 фев 2024
Сегодня утром в микрорайоне Кузнецовский затон города Уфы сложилась непростая ситуация с общественным транспортом. Из-за отсутствия достаточного количества автобусов, следующих по маршрутам через этот район, многие жители опоздали на работу и учебу.
По словам очевидца, в район прибыл только один автобус под номером 13. Его буквально взяли штурмом, однако этого было явно недостаточно — количество ожидающих людей на остановках не уменьшалось. Некоторые родители, простояв вместе со своими детьми-школьниками долгое время на холоде в ожидании транспорта, в итоге отправили их обратно домой, опасаясь, что те могут заболеть. При этом на следующий день им все равно предстоит идти в школу.
По мнению пассажиров, возникшие сбои в работе общественного транспорта могут быть связаны с утренними пробками на одной из главных магистралей города — Нагаевском шоссе. Из-за затора, образовавшегося там, многие водители предпочли заехать в Уфу не через улицу Пугачева, где поперек проезжей части встал автобус, а именно через Кузнецовский затон. В итоге район оказался фактически отрезан от городских маршрутов общественного транспорта.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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