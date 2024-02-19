Соцфонд РФ сообщил об изменениях по начислению пенсий в Башкирии

13:59, 19 фев 2024

Согласно сообщению СФР, процедура начисления пенсий по старости в Башкирии претерпела существенные изменения. Теперь подавляющее большинство выплат будет оформляться в автоматическом режиме после того, как заявитель направит соответствующее обращение через портал "Госуслуги".

Как сообщили в «Российской газете», ранее сотрудники Соцфонда вручную проверяли данные каждого достигшего пенсионного возраста гражданина. В случае если в его лицевом счете содержалась полная информация о страховом стаже, человеку направлялось уведомление о возможности подачи документов на получение выплат. Предварительно заявителю необходимо было ответить на несколько контрольных вопросов. Как правило, уведомление о назначении пенсии приходило в течение трех часов после подачи заявления.

Кроме того, отмечается, что в российской практике установлен регламент, согласно которому мужчины начинают получать извещения о размере пенсионных накоплений и порядке расчета пенсий, начиная с 45 лет, а женщины – с 40 лет. Подобные сообщения направляются пенсионерам раз в три года, начиная с указанного возраста. Теперь, с введением нового автоматизированного порядка назначения пенсий, гражданам не придется проходить столь длительные бюрократические процедуры для получения положенных им выплат.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru