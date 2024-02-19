В Башкирии простились с участником СВО Тагиром Хамматовым

15:15, 19 фев 2024

В Башкирии прошла церемония прощания с 45-летним Тагиром Хамматовым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Как сообщил в социальных сетях глава администрации города Сибая Азамат Юлдашбаев, Тагир Хамматов родился в Московской области, в селе Ольявидово Дмитровского района. В детстве переехал в Башкирию, учился в гимназии Сибая. По окончании школы поступил на юридический факультет местного института Башкирского государственного университета. Во время учебы прошел подготовку на военной кафедре и получил офицерское звание лейтенанта.

26 сентября 2022 года Тагир Хамматов был призван по мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине. 2 февраля 2023 года он погиб, выполняя боевые задачи.

По словам Азамата Юлдашбаева, перед лицом опасности Тагир Хамматов проявил себя смелым и решительным офицером, до конца оставаясь преданным воинскому долгу. Глава администрации Сибая выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: соцсети