Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились с участником СВО Тагиром Хамматовым

В Башкирии простились с участником СВО Тагиром Хамматовым

15:15, 19 фев 2024

В Башкирии прошла церемония прощания с 45-летним Тагиром Хамматовым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Как сообщил в социальных сетях глава администрации города Сибая Азамат Юлдашбаев, Тагир Хамматов родился в Московской области, в селе Ольявидово Дмитровского района. В детстве переехал в Башкирию, учился в гимназии Сибая. По окончании школы поступил на юридический факультет местного института Башкирского государственного университета. Во время учебы прошел подготовку на военной кафедре и получил офицерское звание лейтенанта.

26 сентября 2022 года Тагир Хамматов был призван по мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине. 2 февраля 2023 года он погиб, выполняя боевые задачи.

По словам Азамата Юлдашбаева, перед лицом опасности Тагир Хамматов проявил себя смелым и решительным офицером, до конца оставаясь преданным воинскому долгу. Глава администрации Сибая выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

В Башкирии простились с участником СВО Тимуром Абдразаковым В Башкирии простились с участником СВО Тимуром Абдразаковым
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Теги: Сибай спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Алушкиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Алушкиным
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Говен Байбатыров
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Говен Байбатыров
В Башкирии простились с участником СВО Тимуром Абдразаковым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Тимуром Абдразаковым
В Башкирии простились с участником СВО Алексеем Гайсиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Алексеем Гайсиным


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok