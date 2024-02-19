В Башкирии простились с участником СВО Тагиром Хамматовым
15:15, 19 фев 2024
В Башкирии прошла церемония прощания с 45-летним Тагиром Хамматовым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Как сообщил в социальных сетях глава администрации города Сибая Азамат Юлдашбаев, Тагир Хамматов родился в Московской области, в селе Ольявидово Дмитровского района. В детстве переехал в Башкирию, учился в гимназии Сибая. По окончании школы поступил на юридический факультет местного института Башкирского государственного университета. Во время учебы прошел подготовку на военной кафедре и получил офицерское звание лейтенанта.
26 сентября 2022 года Тагир Хамматов был призван по мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине. 2 февраля 2023 года он погиб, выполняя боевые задачи.
По словам Азамата Юлдашбаева, перед лицом опасности Тагир Хамматов проявил себя смелым и решительным офицером, до конца оставаясь преданным воинскому долгу. Глава администрации Сибая выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
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