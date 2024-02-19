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Жителям Башкирии сообщили о сюрпризах погоды

Жителям Башкирии сообщили о сюрпризах погоды

22:03, 19 фев 2024

Согласно прогнозу, предоставленному Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Башкирии, во вторник ожидается морозная, но комфортная для зимы погода.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -14 до -19 градусов, а при прояснениях может опуститься до -21…-26 градусов. Днем же столбик термометра будет держаться в районе -9…-14 градусов.

Осадков в этот день практически не ожидается: лишь местами ночью возможен небольшой снег. Ветер прогнозируется южный умеренный.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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