Жителям Башкирии сообщили о сюрпризах погоды

22:03, 19 фев 2024

Согласно прогнозу, предоставленному Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Башкирии, во вторник ожидается морозная, но комфортная для зимы погода.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -14 до -19 градусов, а при прояснениях может опуститься до -21…-26 градусов. Днем же столбик термометра будет держаться в районе -9…-14 градусов.

Осадков в этот день практически не ожидается: лишь местами ночью возможен небольшой снег. Ветер прогнозируется южный умеренный.

Автор: Семен Подгорный