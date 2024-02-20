Сюрприз для пенсионеров: назван новый размер пенсии с 20 февраля

09:54, 20 фев 2024

Пенсионерам готовят приятный сюрприз - повышение размера страховой пенсии до 18 521 рубля, как следует из проекта бюджета. Это действительно существенное и важное изменение, которое коснется миллионов граждан по всей стране.

Согласно словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, рост пенсионных выплат будет происходить в рамках параметров, заложенных в бюджете. Таким образом, пенсионеры могут ожидать повышения размера своих пенсий в ближайшее время.

Чтобы получать страховую пенсию, нужно соответствовать определенным критериям. В частности, важен пенсионный возраст: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом стоит отметить, что эти возрастные границы начнут действовать только с 2028 года, а до этого действует переходный период.

Кроме того, чтобы выйти на пенсию в 2024 году, потребуется минимум 14 лет трудового стажа, а в 2025 году этот показатель вырастет до 15 лет. Подобные изменения могут затронуть многих и стоит быть к ним готовыми.

Изображение от shurkin_son на Freepik

Автор: Семен Подгорный