В Башкирии водитель маршрутного автобуса смотрел за рулем порно

14:22, 20 фев 2024

В Стерлитамаке произошел инцидент с водителем маршрутки номер 58. Как сообщила в социальных сетях одна из пассажирок, 16 февраля, находясь за рулем, водитель просматривал видео сексуального содержания, не обращая внимания на дорогу.

По словам пассажирки, водитель полностью игнорировал вопросы людей в салоне и не реагировал на их замечания. Он был настолько увлечен просмотром ролика на своем телефоне, что совершенно не переживал о том, что происходящее на экране могут увидеть другие. Женщина сняла лишь часть того видео, которое смотрел водитель во время движения автобуса.

Пассажирка считает, что такое поведение водителя недопустимо и он должен понести ответственность за нарушение правил дорожного движения. Напомним, в России запрещено пользоваться мобильным телефоном во время управления транспортным средством, за это предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Таким образом, действия водителя грубо нарушили действующие правила и могли создать угрозу безопасности пассажиров.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: скриншот видео