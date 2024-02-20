В Башкирии ожидается резкое похолодание: температура воздуха опустится до -32 градусов

19:17, 20 фев 2024

Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на данные синоптиков Башгидромета, сообщает о резком понижении температуры воздуха в Башкирии. 21 февраля столбик термометра может опуститься до -32 градусов.

В среду существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юга или юго-востока со скоростью до 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до -22…-27 градусов, местами до -32. Днем немного потеплеет до -12…-17 градусов, в горных районах будет несколько теплее: до -7 градусов.

Видимость на дорогах будет хорошая, однако на некоторых участках возможен гололед.

В связи с резким похолоданием спасатели рекомендуют жителям Башкирии одеваться потеплее, быть осторожными на дорогах и не выходить на улицу без особой необходимости.

Автор: Семен Подгорный