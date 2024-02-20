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В Уфе простились с участником СВО Виталием Великосельским

В Уфе простились с участником СВО Виталием Великосельским

19:25, 20 фев 2024

В городе Уфе простились с 46-летним Виталием Великосельским, погибшим в зоне специальной военной операции. Прощальная церемония состоялась в стенах Русского драматического театра, сообщили в администрации Октябрьского района столицы Башкирии.

Погибший закончил среднюю школу No2 Ленинского района Уфы. Впоследствии он трудился сварщиком в речном портуа. В 1995-1997 годах Виталий Великосельский проходил срочную службу в Вооруженных Силах, где занимал должность замкомвзвода стрелкового подразделения. Он принимал участие в боевых действиях на территории Чечни, за что был награжден орденом Мужества и медалями "За службу на Кавказе" и "За службу на Тихоокеанском флоте".

Демобилизовавшись, молодой человек трудился водителем, инженером в муниципальном учреждении Ленинского района Уфы, отвечающем за благоустройство, а также мастером в автосервисе.

В 2022 году он добровольно отправился на СВО, где служил в должности наводчика-оператора в разведбатальоне.

Смертельное ранение Виталий Великосельский получил 3 декабря 2023 года.

В Башкирии простились с участником СВО Тагиром Хамматовым В Башкирии простились с участником СВО Тагиром Хамматовым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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