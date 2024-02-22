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Решение принято: пожилых россиян от 60 ждет большой сюрприз с 23 февраля

Решение принято: пожилых россиян от 60 ждет большой сюрприз с 23 февраля

11:00, 22 фев 2024

По всей стране для пожилых граждан, чей возраст перешагнул 60-летний рубеж, грядут приятные перемены – им будет предоставлена дополнительная защита от коварных действий мошенников. Эта новость стала настоящим подарком ко Дню защитника Отечества.

В рамках новой инициативы, уже стартовавшей в ряде регионов, включая Башкирию, участковые совместно с почтальонами проводят активную работу по информированию пенсионеров о распространенных схемах обмана.

В ходе адресных визитов к пожилым людям представители правопорядка и почты не только делятся ценными советами, но и раздают информационные листовки, содержащие подробные инструкции о том, как распознать и обезвредить мошенников.

По словам экспертов в области пенсионного обеспечения, одним из излюбленных приемов злоумышленников является притворство сотрудниками правоохранительных органов, что позволяет им беспрепятственно проникать в дома пенсионеров. В связи с этим особое внимание уделяется разъяснению правил безопасности, призывая не доверять незнакомцам и с осторожностью реагировать на звонки с неизвестных номеров.

Важную роль в реализации этой инициативы играет участие сотрудников почты, которые, регулярно посещая пожилых людей для доставки пенсий, становятся надежными проводниками информации о методах противостояния мошенническим схемам.

Взаимодействие различных государственных структур в рамках этой программы позволит создать надежный щит для защиты пенсионеров от посягательств мошенников, обеспечивая им спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: пенсионеры
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