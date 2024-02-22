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Памяти героя: в Башкирии снимают фильм о погибшем в СВО солисте филармонии

Памяти героя: в Башкирии снимают фильм о погибшем в СВО солисте филармонии

11:27, 22 фев 2024

На киностудии «Башкортостан» идет работа над документальным фильмом, посвященным жизни и трагической гибели 23-летнего Ильнара Хатмуллина, солиста Сибайской филармонии, оборвавшейся в ходе спецоперации на Украине.

Ильнар Хатмуллин был мобилизован 26 сентября 2022 года. С первых дней он находился на передовой, мужественно выполняя свой воинский долг. В конце июня 2023 года, получив ранение, он погиб.

Память о юном герое увековечат в документальном фильме, который расскажет о его короткой, но яркой жизни, о его любви к музыке и безграничной преданности своей Родине. Фильм станет данью памяти не только Ильнару Хатмуллину, но и всем, кто отдал свою жизнь за мирное небо над Донбассом.

Вместе с фильмом о Ильнаре Хатмуллине, киностудия «Башкортостан» планирует создать документальную ленту о жителях Башкирии, которые сплотились перед лицом общей беды и с первых дней спецоперации начали сбор гуманитарной помощи для солдат и мирных жителей Донбасса.

Ильнар Хатмуллин был не просто талантливым музыкантом, но и настоящим патриотом своей страны. Он оставил после себя не только прекрасную музыку, но и светлую память в сердцах своих близких, друзей и коллег.

Помимо съемок фильма, имя Ильнара Хатмуллина будет увековечено и другими способами. Так, в Сибае планируется установить мемориальную доску в его честь, а одна из улиц города будет названа его именем.

У Ильнара Хатмуллина остались жена и маленький ребенок. Светлая память герою.

В Сибае похоронили солиста филармонии Ильнара Хатмуллина В Сибае похоронили солиста филармонии Ильнара Хатмуллина
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
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