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В Башкирии грядут морозные выходные: синоптики прогнозируют до -33°

В Башкирии грядут морозные выходные: синоптики прогнозируют до -33°

22:51, 22 фев 2024

Специалисты Башгидрометцентра предупреждают о наступлении сильных морозов в период с 23 по 25 февраля.

В пятницу, 23 февраля, значительных осадков не прогнозируется. Ветер будет слабым, переменных направлений. Ночная температура воздуха опустится до -23…-28°, а местами столбики термометров могут показать значения до -33°. Днем ожидается потепление до -9…-14°, в горных районах – до -4°.

В субботу, 24 февраля, осадков также не предвидится. Ветер переменных направлений. Ночью температура понизится до -20…-25°, местами до -27…-32°. Днем воздух прогреется до -8…-13°, в горах – до -3°.

В конце текущей недели, 25 февраля, синоптики прогнозируют отсутствие осадков и слабый ветер переменных направлений. Ночная температура составит -17…-22°, местами похолодает до -23…-28°. Днем ожидается потепление до -4…-9°.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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