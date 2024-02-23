В 5 районах Башкирии зафиксировали критическую убыль населения

16:52, 23 фев 2024

Аналитики Башстата представили неутешительные данные о демографической ситуации в Башкирии за 2023 год.

В 2023 году количество родившихся в Башкирии составило 35 512 человек, в то время как число умерших достигло 47 545. Это печальный итог, свидетельствующий об убыли населения на 12 033 человека.

В целом по республике показатель естественной убыли держится на уровне 3 на одну тысячу жителей. Однако, 17 муниципалитетов выбиваются из этой статистики, демонстрируя более удручающие цифры. В 46 же остальных районах ситуация несколько лучше.

Наиболее тревожным сигналом является положение дел в Бураевском районе, где естественная убыль населения достигла 12,5 на 1 000 жителей. Не менее критична ситуация в Федоровском (11,3), Стерлибашевском (10,1), Краснокамском (9,6) и Калтасинском (9) районах.

В то же время, не стоит терять надежду. Отчет Башстата фиксирует и положительные примеры. Прирост населения наблюдается в четырех муниципалитетах: Бурзянском (4,1 на 1 000 человек), Уфимском (1,9), Абзелиловском (0,4) и Баймакском (0,1) районах.

Автор: Семен Подгорный