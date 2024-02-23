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На Башкирию надвигаются морозные выходные: до -32 градусов

На Башкирию надвигаются морозные выходные: до -32 градусов

21:38, 23 фев 2024

В выходные, 24 и 25 февраля, жителей Башкирии ожидает морозная погода, сообщает Башгидромет.

Специалисты прогнозируют отсутствие осадков в эти дни. Причиной морозов станет влияние "сибирского" антициклона. Среднесуточная температура воздуха будет на 4-8 градусов ниже климатической нормы.

Сегодня, 24 февраля, термометры покажут -20…-25 градусов ночью, а местами мороз может усилиться до -27…-32 градусов. Днем же температура будет колебаться в пределах -8…-13 градусов, а в горных районах столбик термометра может опуститься до -3 градусов. Ветер будет слабый, переменных направлений.

В воскресенье, 25 февраля, мороз немного ослабнет. Ночью ожидается -17…-22 градуса, местами -23…-28 градусов. Днем температура будет -4…-9 градусов. Осадков не прогнозируется. Ветер останется слабым, переменных направлений.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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