Уже завтра станет бесплатным: для всех пенсионеров вводят новую льготу

22:50, 23 фев 2024

В скором будущем в столице Башкирии для людей пенсионного возраста старше 55 лет будет введена новая бесплатная льгота, сообщил пенсионный эксперт.

По его словам, запускается инновационная образовательная программа, призванная кардинально улучшить финансовые перспективы пожилых граждан. Эта инициатива обещает стать настоящим прорывом в сфере образования для зрелой аудитории.

Одним из ключевых направлений программы станет повышение финансовой грамотности. Как отмечает эксперт, участники курсов смогут овладеть навыками грамотного управления личными финансами, научатся защищаться от мошенников и использовать различные банковские продукты. Специалисты в области пенсионного обеспечения поделятся ценными знаниями о процессах наследования, безопасных операциях с имуществом и других важных аспектах финансового планирования.

Как заверяют создатели программы, пенсионерам будет предоставлен доступ к 17 тематическим курсам, разработанным специально для зрелой аудитории. После прохождения обучения каждый участник получит сертификат, подтверждающий уровень его компетентности. Это прекрасная возможность для пожилых граждан не только расширить свои знания, но и уверенно взять в свои руки управление своим финансовым будущим.

Новая образовательная программа для пенсионеров уже вызвала интерес и одобрение в столичном регионе, констатирует эксперт. Местные власти активно поддерживают эту инициативу, рассматривая ее не только как возможность для личностного развития пожилых граждан, но и как важный шаг на пути повышения финансовой грамотности в обществе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru