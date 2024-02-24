В Башкирии простились с участником СВО Русланом Яманаевым

16:18, 24 фев 2024

24 февраля 2024 года в Зилаирском районе Башкирии состоялась траурная церемония прощания с гвардии рядовым Русланом Яманаевым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Глава администрации района Борис Мелкоедов сообщил, что Руслан Яманаев служил наводчиком штурмовой роты гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он родился в деревне Шанское, и его брат также находится на передовой. За проявленное мужество и героизм Руслан Яманаев посмертно награжден орденом Мужества.

Чиновник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина:

«Родным и близким Руслана мы выражаем искренние соболезнования. Пусть земля ему будет пухом, а душа обретет покой. Светлая память о Руслане навсегда останется в наших сердцах. Мы будем делать все возможное, чтобы его родные и близкие чувствовали нашу поддержку и заботу».





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети