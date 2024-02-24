Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились с участником СВО Русланом Яманаевым

В Башкирии простились с участником СВО Русланом Яманаевым

16:18, 24 фев 2024

24 февраля 2024 года в Зилаирском районе Башкирии состоялась траурная церемония прощания с гвардии рядовым Русланом Яманаевым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Глава администрации района Борис Мелкоедов сообщил, что Руслан Яманаев служил наводчиком штурмовой роты гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он родился в деревне Шанское, и его брат также находится на передовой. За проявленное мужество и героизм Руслан Яманаев посмертно награжден орденом Мужества.

Чиновник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина:

«Родным и близким Руслана мы выражаем искренние соболезнования. Пусть земля ему будет пухом, а душа обретет покой. Светлая память о Руслане навсегда останется в наших сердцах. Мы будем делать все возможное, чтобы его родные и близкие чувствовали нашу поддержку и заботу».


В Башкирии простились с участником СВО Ильфиром Фаузетдиновым В Башкирии простились с участником СВО Ильфиром Фаузетдиновым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зилаирский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Уфе простились с погибшим в СВО сержантом Ильдаром Сахаповым
Общество в Башкирии
В Уфе простились с погибшим в СВО сержантом Ильдаром Сахаповым
На СВО погиб уфимец Руслан Кутлуев
Общество в Башкирии
На СВО погиб уфимец Руслан Кутлуев
В Башкирии простились с 27-летним добровольцем, погибшим на СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с 27-летним добровольцем, погибшим на СВО
В Башкирии простились с участником СВО Тагиром Хамматовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Тагиром Хамматовым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok