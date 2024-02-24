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Власти Башкирии разъяснили порядок предоставления отпусков мобилизованным

Власти Башкирии разъяснили порядок предоставления отпусков мобилизованным

20:03, 24 фев 2024

Власти Республики Башкортостан разъяснили родственникам участников СВО правила предоставления отпусков для мобилизованных.

Согласно словам одной из местных жительниц, ее супруг был призван на военную службу в сентябре 2022 года в городе Благовещенске. В феврале прошлого года он получил тяжелое ранение и после лечения в госпитале вернулся на передовую, хотя еще плохо передвигался. За все это время мужчина смог лишь однажды побывать дома в июне 2023 года. С тех пор он не имел возможности воспользоваться вторым положенным ему отпуском. Женщина обратилась с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

Представители Центра управления республикой ответили, что военнослужащим предоставляются отпуска в соответствии с графиком, который составляет командир подразделения. Они рекомендовали бойцу обсудить вопрос отпуска со своим непосредственным командованием. Таким образом, решение о сроках и продолжительности отдыха для мобилизованных принимается на местах с учетом сложившейся обстановки.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация
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