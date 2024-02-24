В преддверии календарной весны Башкирию захлестнут крепкие морозы

20:23, 24 фев 2024

Согласно прогнозу синоптиков, 25 февраля, в последнее воскресенье зимы, жителей республики ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 0 до 5 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до -21…-26°C. В восточных же районах столбики термометров покажут значения до -31°C, однако местами будет и теплее – до -16°C. Днем же воздух прогреется лишь до -6…-11°C, а в горных районах – до 0…-5°C.

МЧС Башкирии предупреждает, что на некоторых участках автодорог ночью и утром возможно образование дымки, из-за которой видимость может ухудшиться до 1-2 километров.

Автор: Семен Подгорный