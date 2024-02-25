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Новый рекорд: пенсионерам обещали второе повышение пенсий

Новый рекорд: пенсионерам обещали второе повышение пенсий

15:38, 25 фев 2024

Пожилые граждане страны получили приятное известие: в 2025 году их ждет нововведение в системе индексации пенсий. Теперь вместо одного раза в год, выплаты будут увеличиваться дважды: в феврале и апреле.

Цель этой меры – улучшить финансовое положение пенсионеров и увеличить средний размер пенсии до 26 000 рублей. За последние годы пенсионеры привыкли к январской индексации, но с 2025 года их ждет приятный сюрприз: два повышения с учетом инфляции и роста доходов Социального фонда.

Предварительные прогнозы говорят о 4%-ном повышении в феврале и 3,8%-ном в апреле 2025 года. В 2026 году эти показатели составят 4% и 2,8% соответственно. Ожидается, что такие изменения окажутся положительными для неработающих пенсионеров.

К 2026 году число пенсионеров в России прогнозируется на уровне 43,3 миллиона человек. Несмотря на улучшение системы индексации, соотношение пенсий к средней зарплате все еще остается ниже стандарта Международной организации труда.

В целом, нововведение с двумя индексациями в год можно считать шагом в правильном направлении. Повышение пенсий – это актуальный вопрос, который волнует многих людей, и данная мера поможет улучшить качество жизни пенсионеров.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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