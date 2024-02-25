В Башкирии простились с участником СВО Рудиком Хакимовым - видео
16:07, 25 фев 2024
В Альшеевском районе Республики Башкортостан состоялась с Рудиком Хакимовым - уроженцем села Сараево, погибшим при исполнении воинского долга.
Согласно сообщениям в социальных сетях, опубликованным главой администрации района Дамиром Мустафиным, у старшего прапорщика подразделения Росгвардии остались жена и двое детей.
Чиновник отметил, что гибель военнослужащего стала тяжелой утратой для всех - родных, друзей, земляков. Эта потеря вызвала скорбь и сочувствие жителей всей страны. Однако особенно тяжело переживают случившееся близкие погибшего - его семья, в первую очередь супруга и дети. Их горе поистине невыразимо.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Видео: соцсети
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