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В Башкирии простились с участником СВО Рудиком Хакимовым - видео

В Башкирии простились с участником СВО Рудиком Хакимовым - видео

16:07, 25 фев 2024

В Альшеевском районе Республики Башкортостан состоялась с Рудиком Хакимовым - уроженцем села Сараево, погибшим при исполнении воинского долга.

Согласно сообщениям в социальных сетях, опубликованным главой администрации района Дамиром Мустафиным, у старшего прапорщика подразделения Росгвардии остались жена и двое детей.

Чиновник отметил, что гибель военнослужащего стала тяжелой утратой для всех - родных, друзей, земляков. Эта потеря вызвала скорбь и сочувствие жителей всей страны. Однако особенно тяжело переживают случившееся близкие погибшего - его семья, в первую очередь супруга и дети. Их горе поистине невыразимо.

В Башкирии простились с участником СВО Русланом Яманаевым В Башкирии простились с участником СВО Русланом Яманаевым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Видео: соцсети
Теги: Альшеевский район спецоперация Погибшие на Украине
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