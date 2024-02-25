В Башкирии ожидается морозная погода с резкими перепадами температур

21:50, 25 фев 2024

Синоптики Башгидромета предупреждают о резких колебаниях температурного режима в Башкирии. В ближайшие дни жителей республики ожидает морозная погода без осадков, но с ощутимыми перепадами температур в дневное и ночное время.

В понедельник, 26 февраля, и во вторник, 27 февраля, осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть с запада и северо-запада с умеренной силой.

В ночные часы температура воздуха в понедельник составит от -13 до -18 градусов, а местами столбик термометра может опуститься до -22…-27 градусов. Днем же воздух прогреется до -2…-7 градусов, а в горных районах республики температура может подняться до +3 градусов.

Во вторник ночью ожидается похолодание до -12…-17 градусов, местами термометры покажут -22 градуса. Днем температура будет колебаться в пределах -1…-6 градусов, а в юго-восточной части Башкирии прогнозируется потепление до +4 градусов.

Автор: Семен Подгорный