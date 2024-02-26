Стала известна приятная новость для некоторых пенсионеров
09:50, 26 фев 2024
С 1 марта 2024 года радостная новость ожидает определенную категорию пенсионеров - пожилых людей, которым в феврале 2024 года исполнилось 80 лет. Согласно заявлению профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой, сделанному агентству "Прайм", эти граждане смогут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты страховой пенсии по старости в два раза. Финогенова сообщила, что размер доплаты составит 8134,9 рубля.
Однако данное повышение не коснется россиян, которым ранее была присвоена первая группа инвалидности. В федеральном законодательстве установлено, что доплата устанавливается по одному из оснований: либо по достижении 80-летнего возраста, либо при присвоении первой группы инвалидности.
Помимо этого, Юлия Финогенова проинформировала, что с 1 апреля 2024 года социальные пенсии, не зависящие от трудового стажа и пенсионных баллов, будут проиндексированы на 7,5 процента.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
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