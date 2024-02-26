В Башкирии простились с 29-летним участником СВО Фанисом Кагировым

14:57, 26 фев 2024

25 февраля в деревне Москово простились с жителем Учалинского района Фанисом Кагировым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом проинформировала администрация района.

Фанис Кагиров родился 01.01.1994 года и получил образование в родной деревне Москово, окончив местную школу. После этого молодой человек продолжил свое обучение в горно-металлургическом техникуме в городе Учалы , который успешно завершил в 2012 году. Затем он был призван на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, где прослужил до 2013 года.

В сентябре 2022 года сельчанина вновь призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. 23 декабря 2023 года он героически погиб, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга боец был посмертно награжден Орденом Мужества.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: соцсети