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В Башкирии простились с 29-летним участником СВО Фанисом Кагировым

В Башкирии простились с 29-летним участником СВО Фанисом Кагировым

14:57, 26 фев 2024

25 февраля в деревне Москово простились с жителем Учалинского района Фанисом Кагировым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом проинформировала администрация района.

Фанис Кагиров родился 01.01.1994 года и получил образование в родной деревне Москово, окончив местную школу. После этого молодой человек продолжил свое обучение в горно-металлургическом техникуме в городе Учалы, который успешно завершил в 2012 году. Затем он был призван на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, где прослужил до 2013 года.

В сентябре 2022 года сельчанина вновь призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. 23 декабря 2023 года он героически погиб, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга боец был посмертно награжден Орденом Мужества.

В Башкирии простились с участником СВО Рудиком Хакимовым - видео В Башкирии простились с участником СВО Рудиком Хакимовым - видео
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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