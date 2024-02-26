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В Башкирии простились с 34-летним участником СВО Максимом Шевалдиным

В Башкирии простились с 34-летним участником СВО Максимом Шевалдиным

20:05, 26 фев 2024

В башкирском городе Салавате состоялись похороны 34-летнего участника специальной военной операции Максима Шевалдина. О его кончине и церемонии прощания сообщил глава муниципального образования Артур Рундау, выразив соболезнования родителям погибшего бойца, а также всем его близким роственникам.

Согласно информации из социальных сетей, Максим Шевалдин отправился на специальную военную операцию в апреле 2023 года. Подробности его биографии пока не разглашаются. Пользователи оставляют в комментариях слова поддержки семье участника специальной военной операции.

«Покойся с миром, братец. Валера, Наташа держитесь», «Наташа, Валера, примите наши соболезнования, вашему сыну, герою, царствие небесное, а вам сил, крепитесь», «Царствие небесное тебе, Максим, наш герой. Валера, Наташа, держитесь, крепитесь» — такими словами поддержки своему погибшему земляку выразили соболезнование его друзья и знакомые в социальных сетях.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават спецоперация Погибшие на Украине
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