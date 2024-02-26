В Башкирии существенно потеплеет

22:35, 26 фев 2024

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, февральские морозы в Башкирии сменятся долгожданным потеплением. Уже в конце месяца жителей республики ждёт ясная и солнечная погода.

Столбики термометров начнут уверенно ползти вверх. Так, во вторник, 27 февраля, ночная температура составит −13...-18° (местами до −20...25°), а днём воздух прогреется до −2...-7°. В восточных же районах республики днём термометры могут показать даже плюсовые значения — до +3°. Осадков в этот день не ожидается.

Аналогичная погода сохранится и 28 февраля: днём по-прежнему будет тепло, а ночью — морозно. Такая температурная «карусель» продержится до самого начала марта.

Автор: Семен Подгорный