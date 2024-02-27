Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Полный запрет: пенсионеров с детьми и внуками в марте ждут неприятные новости

Полный запрет: пенсионеров с детьми и внуками в марте ждут неприятные новости

09:03, 27 фев 2024

Старшее поколение рискует столкнуться с новой угрозой от мошенников, нацеленной на людей с молодыми родственниками. Эксперт предупреждает о растущей популярности обманных схем, использующих цифровые технологии для имитации голосов детей и внуков жертв.

Ранее злоумышленники ограничивались звонками с сообщениями о якобы случившейся беде с ребенком или внуком, требующим срочной финансовой помощи. Теперь же они прибегают к более изощренным методам, используя специальные программы для создания убедительной имитации голоса родственника.

Для этого мошенники анализируют голосовые записи и персональные данные граждан из социальных сетей и открытых источников. На их основе формируется цифровой голосовой портрет, который затем используется во время звонков для введения жертвы в заблуждение. Распознать подделку крайне сложно даже для близких людей.

Чтобы избежать попадания в ловушку аферистов, пенсионерам рекомендуется проявлять повышенную бдительность при подозрительных звонках. Лучше всего прервать разговор и перезвонить родственнику на известный номер для проверки информации и подтверждения личности.

Жительница Башкирии стала жертвой «виртуального ухажера», потеряв почти 100 тысяч рублей Жительница Башкирии стала жертвой «виртуального ухажера», потеряв почти 100 тысяч рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсионеры мошенничество
Читайте также

Будьте осторожны: российских пенсионеров поджидает серьезная опасность
Общество в Башкирии
Будьте осторожны: российских пенсионеров поджидает серьезная опасность
Полностью запрещено: пенсионеров, у которых есть жилье, предупредили о неприятном сюрпризе
Общество в Башкирии
Полностью запрещено: пенсионеров, у которых есть жилье, предупредили о неприятном сюрпризе
«Не переводите деньги»: жителей Уфы предупредили о новой уловке мошенников
Общество в Башкирии
«Не переводите деньги»: жителей Уфы предупредили о новой уловке мошенников
Деньги жителей России накануне Нового года оказались в опасности
Общество в Башкирии
Деньги жителей России накануне Нового года оказались в опасности


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok