Полный запрет: пенсионеров с детьми и внуками в марте ждут неприятные новости

09:03, 27 фев 2024

Старшее поколение рискует столкнуться с новой угрозой от мошенников, нацеленной на людей с молодыми родственниками. Эксперт предупреждает о растущей популярности обманных схем, использующих цифровые технологии для имитации голосов детей и внуков жертв.

Ранее злоумышленники ограничивались звонками с сообщениями о якобы случившейся беде с ребенком или внуком, требующим срочной финансовой помощи. Теперь же они прибегают к более изощренным методам, используя специальные программы для создания убедительной имитации голоса родственника.

Для этого мошенники анализируют голосовые записи и персональные данные граждан из социальных сетей и открытых источников. На их основе формируется цифровой голосовой портрет, который затем используется во время звонков для введения жертвы в заблуждение. Распознать подделку крайне сложно даже для близких людей.

Чтобы избежать попадания в ловушку аферистов, пенсионерам рекомендуется проявлять повышенную бдительность при подозрительных звонках. Лучше всего прервать разговор и перезвонить родственнику на известный номер для проверки информации и подтверждения личности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru