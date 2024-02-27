Проверят всех: пожилых россиян старше 60 лет ждет сюрприз с 1 марта

09:11, 27 фев 2024

Старшее поколение россиян в скором времени получит уникальную возможность для саморазвития и обогащения жизненного опыта. Как сообщила ведущий эксперт в области пенсионного законодательства, с 1 марта в ряде регионов страны стартуют пилотные программы по созданию специализированных центров и клубов для граждан старше 60 лет.

По словам специалиста, данные центры будут предлагать пожилым людям широкий спектр бесплатных мероприятий и занятий. Помимо уже существующих направлений, таких как физкультура, художественная самодеятельность и повышение финансовой грамотности, теперь пенсионеры смогут получать профессиональные психологические консультации. Ранее подобная услуга не входила в перечень государственных программ для лиц старше 60 лет.

По мнению эксперта, включение психологической поддержки крайне важно для улучшения качества жизни пожилых граждан. Консультации будут проводиться не только в форме бесед, но и с использованием современных методик: тренингов, ролевых игр, когнитивно-поведенческой терапии. Как показывают исследования в области геронтопсихологии, люди старшего возраста особенно нуждаются в профессиональной помощи психолога для поддержания психического здоровья и благополучия. Нововведение призвано восполнить эту потребность.

Запись на бесплатные занятия и консультации в центрах будет доступна уже в марте текущего года. При этом важно обращать внимание на наличие подобных программ в своем регионе, поскольку на начальном этапе они будут носить пилотный характер.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: freepik.ru