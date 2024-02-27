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В зоне СВО под Авдеевкой погиб 19-летний уроженец из Башкирии

В зоне СВО под Авдеевкой погиб 19-летний уроженец из Башкирии

10:07, 27 фев 2024

Гибель 19-летнего уроженца Башкирии Михаила Ахмадуллина, который погиб 2 февраля в боях под Авдеевкой, потрясла жителей Бураевского района.

Как сообщили в администрации района, молодой человек был восьмым ребенком в многодетной семье. В возрасте четырех лет вместе с сестрой его удочерили Харис и Флюза Кашаповы, которые вырастили и воспитали юношу.

Приняв решение добровольно пойти на службу в зону специальной военной операции, летом прошлого года Михаил записался в ряды Вооруженных Сил РФ. Он проходил службу в звании ефрейтора и был одним из многочисленных добровольцев, вставших на защиту мирных жителей Донбасса.

Михаил проявил настоящий героизм в боях за Авдеевку - его расчет ценой собственных жизней сдерживал натиск противника, позволив вывести из-под обстрела местных жителей. Память о его подвиге навсегда сохранится в сердцах близких и однополчан.

Во вторник, 27 февраля, юношу похоронят на родине в Бураево. Глава района Рушан Гараев в своем обращении в социальных сетях написал, что Михаил погиб как герой и навсегда останется гордостью Бураевского района - настоящим воином, отдавшим жизнь при исполнении воинского долга.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Теги: Бураевский район спецоперация Погибшие на Украине
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