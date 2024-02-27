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В Башкирии потеплеет до +5 градусов

В Башкирии потеплеет до +5 градусов

23:51, 27 фев 2024

В Башкирии на исходе зимы ожидается оттепель. Синоптики прогнозируют, что в конце февраля столбики термометров в республике поднимутся до +5°C.

Осадков в ближайшие дни не предвидится. 28 и 29 февраля погода будет преимущественно ясной, без осадков.

Ночью температура воздуха будет опускаться до -10...-15°C, в некоторых районах до -18...-23°C. Днем же будет значительно теплее: от 0°C до -5°C, а в горных районах воздух прогреется до +5°C.

Начало марта, однако, омрачит похолодание. Днем температура воздуха будет держаться в районе -4°C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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