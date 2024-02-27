В Башкирии потеплеет до +5 градусов
23:51, 27 фев 2024
В Башкирии на исходе зимы ожидается оттепель. Синоптики прогнозируют, что в конце февраля столбики термометров в республике поднимутся до +5°C.
Осадков в ближайшие дни не предвидится. 28 и 29 февраля погода будет преимущественно ясной, без осадков.
Ночью температура воздуха будет опускаться до -10...-15°C, в некоторых районах до -18...-23°C. Днем же будет значительно теплее: от 0°C до -5°C, а в горных районах воздух прогреется до +5°C.
Начало марта, однако, омрачит похолодание. Днем температура воздуха будет держаться в районе -4°C.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии грядут морозные выходные: синоптики прогнозируют до -33°
Общество в Башкирии
В преддверии календарной весны Башкирию захлестнут крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается морозная погода с резкими перепадами температур