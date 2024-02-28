В последний день зимы в Башкирию придет аномальное потепление

22:26, 28 фев 2024

Жители Башкирии могут с радостью встречать последний день зимы, ведь он обещает быть солнечным, ясным и тёплым. Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют, что 28 февраля столбики термометров в разных районах республики будут колебаться от 0 до +5 градусов.

В дневные часы температура воздуха будет комфортной: от 0 до -5 градусов. В горных и южных районах Башкирии столбик термометра может подняться до +5 градусов, даря жителям ощущение настоящей весны. Ночью же температура опустится до -9…-14°, а местами мороз может усилиться до -16...-21 градуса.

Автор: Семен Подгорный