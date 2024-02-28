Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В последний день зимы в Башкирию придет аномальное потепление

В последний день зимы в Башкирию придет аномальное потепление

22:26, 28 фев 2024

Жители Башкирии могут с радостью встречать последний день зимы, ведь он обещает быть солнечным, ясным и тёплым. Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют, что 28 февраля столбики термометров в разных районах республики будут колебаться от 0 до +5 градусов.

В дневные часы температура воздуха будет комфортной: от 0 до -5 градусов. В горных и южных районах Башкирии столбик термометра может подняться до +5 градусов, даря жителям ощущение настоящей весны. Ночью же температура опустится до -9…-14°, а местами мороз может усилиться до -16...-21 градуса.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии ожидается морозная погода с резкими перепадами температур
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается морозная погода с резкими перепадами температур
На Башкирию надвигаются морозные выходные: до -32 градусов
Общество в Башкирии
На Башкирию надвигаются морозные выходные: до -32 градусов
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
В Башкирию ворвутся аномальные для февраля морозы
Общество в Башкирии
В Башкирию ворвутся аномальные для февраля морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok