В первый день весны погода в Башкирии преподнесет настоящий сюрприз

21:31, 29 фев 2024

Жителей Башкирии ждёт по-настоящему весенняя погода. По прогнозам синоптиков, первый день нового времени года будет сухим, ясным и порадует плюсовой температурой.

В пятницу, 1 марта, столбики термометров опустятся ночью до -7…-12°, а в юго-восточных районах до -17…-22°. Днём же ожидается потепление до 0…-5°, а на востоке республики воздух прогреется до +5°.

Небольшой снег вероятен лишь в северных районах Башкирии. В выходные характер погоды существенно не изменится, однако регион ожидает сильный ветер.

Автор: Семен Подгорный