Полный запрет с 1 марта: пенсионеров старше 60 лет ждут изменения

21:55, 29 фев 2024

В последнее время отмечается тревожная тенденция — пожилые люди все чаще становятся жертвами аферистов, которые пытаются лишить их сбережений. Особенно активизировались мошенники, выдавая себя за сотрудников банков и запугивая пенсионеров якобы грядущим «сгоранием» их вкладов. Для предотвращения мнимой катастрофы они предлагают срочно перевести все деньги на так называемый «безопасный» счет. Эта коварная схема нацелена в первую очередь на людей старше 60 лет.

Стоит помнить, что обман не ограничивается вымогательством денег под видом «спасения». Существует множество других уловок, которыми пользуются аферисты. Одна из распространенных — схема «Ваш родственник попал в ДТП», когда злоумышленники пытаются выманить средства, утверждая, что они необходимы для помощи якобы пострадавшему. Ещё один распространённый приём — схема «Вы выиграли приз», при которой пожилому человеку сообщают о крупном денежном выигрыше, а затем требуют переводить деньги якобы для получения награды.

Чтобы не стать жертвой аферистов и не лишиться сбережений, следует придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, не стоит отвечать на звонки от неизвестных абонентов с предупреждениями о возможном «сгорании» вкладов. Во-вторых, ни в коем случае нельзя переводить деньги по реквизитам, сообщённым по телефону. И наконец, о любых подозрительных звонках нужно незамедлительно ставить в известность полицию или банк, а также предупредить родных и близких о возможных уловках аферистов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru