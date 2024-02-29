Подписано распоряжение: россиянам придется на пять лет отказаться от пенсии

22:15, 29 фев 2024

Пенсионная система России вновь оказалась в центре пристального внимания граждан. Эксперты в области пенсионного обеспечения предлагают уникальную возможность существенно увеличить размер пенсионных выплат за счет временного отказа от выхода на пенсию после наступления общеустановленного пенсионного возраста.

По словам Сергея Власова, известного специалиста в данной сфере, отсрочка получения пенсии на 5 лет может привести к приросту пенсионных баллов на 45% и увеличению фиксированной части пенсии на 36%, в результате чего ее размер может достичь 9821 рубля. Это существенная прибавка, которая может показаться привлекательной для многих пенсионеров.

Более того, если отложить момент начала получения пенсии на более длительный срок, к примеру, на 10 лет или больше, то можно рассчитывать на еще более весомое увеличение выплат. Фиксированная часть пенсии в таком случае может вырасти более чем в 2 раза, достигнув 15 236 рублей. А дополнительные пенсионные баллы обеспечат еще больший прирост итогового размера пенсии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru