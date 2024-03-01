Угроза потери денег: пенсионеров предупредили об опасности

11:38, 01 мар 2024

Эксперты выразили обеспокоенность по поводу новой угрозы, с которой могут столкнуться пенсионеры. Речь идет о все более изощренных способах телефонного мошенничества, когда злоумышленники подделывают голоса родных и близких, чтобы выманить деньги.

По словам специалистов, преступники активно используют передовые технологии, чтобы создать реалистичные цифровые двойники граждан на основе их данных из интернета. Это позволяет им имитировать голоса родственников так, что отличить подделку от оригинала практически невозможно.

Цель мошенников - обмануть пожилых людей, представившись их детьми или внуками, якобы попавшими в беду и срочно нуждающимися в деньгах. Чтобы не стать жертвой, эксперты советуют быть предельно бдительными при подозрительных звонках и в обязательном порядке перепроверять информацию, связавшись с настоящими родственниками.

Эти рекомендации особенно актуальны в ближайшее время, поскольку телефонные мошенники, пользуясь новыми технологиями, становятся все изобретательнее в своих схемах обмана пожилых людей ради наживы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru