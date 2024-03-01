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Студент УУНиТ сделал предложение своей девушке во время конкурса «Мистер вуз»: трогательное видео

Студент УУНиТ сделал предложение своей девушке во время конкурса «Мистер вуз»: трогательное видео

11:53, 01 мар 2024

В Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ) прошел конкурс «Мистер вуз», где один из участников, 21-летний Азамат Хамидуллин, не только очаровал жюри своими талантами, но и тронул сердца зрителей неожиданным поступком.

Прямо на сцене, во время финального дефиле, Азамат преподнес своей возлюбленной Юлии, с которой он несколько лет блистал на одной сцене в университетской актерской труппе, кольцо, сделав ей предложение руки и сердца.

«В жизни помимо таких побед есть еще одна — самая главная,» — сказал Азамат перед тем, как опуститься на одно колено.

Юлия, растроганная до слез, ответила согласием. Поступок молодого человека не оставил равнодушным ни жюри, ни зрителей, а Азамат, помимо завоеванных симпатий публики, стал вторым вице-мистером УУНиТ.

Стоит отметить, что организаторы конкурса знали о намерениях Азамата и с радостью помогли ему организовать этот трогательный момент.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
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