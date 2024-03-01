В первые дни марта Башкирию ждет необычная погода
12:07, 01 мар 2024
Согласно прогнозу Башгидрометцентра, первые выходные марта в Башкирии будут ознаменованы контрастной погодой: морозными ночами и тёплыми днями.
В субботу, 2 марта, осадков не прогнозируется. Ветер юго-западного направления будет слабым, но с порывами в отдельных районах. Ночью температура опустится до -12°C…-17°C, на севере будет немного теплее -6°C…-11°C. Днём ожидается потепление до 0°C…-5°C, а на востоке республики воздух прогреется до +5°C. В воскресенье, 3 марта, погода будет схожей.
В последующие дни характер погоды в республике не изменится. В начале марта будут наблюдаться морозные ночи и оттепель в дневное время. Средняя дневная температура воздуха составит 0°C…-5°C.
Автор: Семен Подгорный
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