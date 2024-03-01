Подписано распоряжение: для одиноких пенсионеров вводится новое правило

21:37, 01 мар 2024

Недавно в России стартовала инновационная социальная программа, направленная на оказание поддержки и повышение безопасности одиноко проживающих пенсионеров. Реализация этого амбициозного проекта будет способствовать решению острых проблем данной категории граждан.

Суть эксперимента заключается в предоставлении пожилым людям специальных «умных» браслетов, оснащенных системой GPS-трекинга и различными датчиками мониторинга состояния здоровья. Эти компактные носимые устройства, выполненные в виде наручных часов, позволяют в режиме реального времени отслеживать местоположение владельца, а также анализировать его жизненно важные показатели — пульс, артериальное давление и прочее.

Кроме того, данные «умные браслеты» способны распознавать опасные ситуации, такие как падения и внезапные приступы. При их возникновении, пожилой человек может вручную нажать специальную кнопку вызова помощи. Это позволит максимально быстро отправить к нему бригаду медиков или других специалистов.

Ещё одним важным элементом проекта является налаживание обмена информацией о текущем самочувствии и местонахождении между самими участниками программы. Такая система взаимодействия дает им дополнительное чувство защищенности и позволяет быстрее реагировать на различные происшествия.

В пилотную группу проекта будут включены одинокие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, нуждающиеся в социальной поддержке и повышении безопасности. Реализация программы призвана существенно улучшить качество жизни таких пожилых граждан, минимизировав для них риски, связанные с проживанием в одиночестве.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru